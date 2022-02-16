وزير القوى العاملة يوجه ببحث صرف معاش ورثة مصري توفي في إيطاليا

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب ورثة المواطن المصري "ي.م.ح" من محافظة الإسكندرية المتوفي، والذي كان يعمل بإيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس" وآليات الحصول عليها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو أشار فيه إلي أنه تحرك على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس" لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، وتبين أن مورثهم كان يحصل بالفعل على المعاش التقاعدي، وبالتالي يجوز لهم التقدم بطلب للحصول على معاش الورثة.

وتواصل الملحق العمالي بميلانو مع ورثة المتوفي وتم إرشادهم إلى الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، وآلية التقديم للحصول على هذا المعاش.

وكان وزير القوى العاملة، قد تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا، أشار فيه إلى أنه قد تم الانتقال إلى مقر اتحاد نقابات العمال الإيطالي (CGIL) بميلانو، والذي يعد أكبر منظمة عمالية في أوروبا يتبعها نحو (6.5) مليون عامل، وتم عقد لقاء مع لوكا كياراي نائب رئيس مكتب الإنكا (الرعاية)، ومصطفى جمالي رئيس مكتب المهاجرين بالاتحاد، وقد تم خلال هذا اللقاء تناول العديد من النقاط المهمة.

وأشار الملحق العمالي إلى أنه تطرق إلي عمق العلاقات العمالية بين مصر وإيطاليا، مبديا رغبته في التعرف على أهم الخدمات التي يقدمها الاتحاد للوافدين الأجانب، مرحبا بتعزيز التعاون الثنائي بين مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة لمصر بميلانو وبين الاتحاد في كافة ما يتعلق بالعمالة المصرية الوافدة إلى دولة إيطاليا.