«كامل العدد».. على الحجار يشعل حماس جمهوره فى عيد الحب (صور)

أحيا النجم الكبير علي الحجار، مساء الثلاثاء، حفلاً غنائيًا ضخمًا برفقة فرقته الموسيقية الخاصة، وقيادة المايسترو أحمد عاطف، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وذلك ضمن الحفلات التى تنظمها الأوبرا بمناسبة عيد الحب، وتقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

بدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء، بفاصل غنائي أحيته المطربة مي فاروق، وقدمت كوكبة من أعمالها الخاصة كما تغنت بباقة من أشهر مؤلفات الطرب العربي.

واستقبل الجمهور «الحجار» بالتصفيق الحار لمدة 10 دقائق، بينما رحّب الأخير بالحاضرين وأشعل المسرح بعدد من أغنياته منها «ماتمنعوش الصادقين، الأحلام، فى هويد الليل، بحبك وانطلق عصفور، واعذرينى».

الحجار خلال الحفل

المسرح الكبير يرفع لافتة «كامل العدد»

وأقيم الحفل تحت شعار «كامل العدد»، بعد أن نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها، والتى انقسمت إلى 5 فئات؛ الأولى VIB بمبلغ 2500 جنيه، والثانية البلاتينية بمبلغ 2000 جنيه، أما الثالثة الذهبية بمبلغ 1500 جنيه، والرابعة اللوچ بمبلغ 900 جنيه، أما الخامسة والأخيرة (بالكون) بمبلغ 600 جنيه.

أشعل «الحجار» الحفل بعدد كبير من أغانيه التي تميز بها طوال مشواره الفني، منها كنت فاكر، زي الهوا، مكتوبالي، مافيناش م الخوف، كناريا، ريشة، لما الشتا يدق البيبان، مسألة مبدأ، تجيش نعيش، وعارفة، واختتم الحفل برائعة سيد حجاب وبليغ حمدي"بوابة الحلوانى".

والتزم الحاضرون بعدة شروط وضعتها دار الأوبرا للوقاية من وباء كورونا منها أنه:

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.