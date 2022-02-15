ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة

تمكنت سلطات الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

وأوضحت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي أنه تم الكشف عن المضبوطات أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط العربية القادمة من الشارقة اشتبه أحمد صابر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد مدحت مأمور الفحص المعين على جهاز الفحص فأفاد بوجود أجسام متماثلة.

وبالعرض على أحمد عاطف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب كلف إبراهيم مصطفى إبراهيم مأمور الجمرك وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 237 عبوة مستحضرات تجميل وبرفانات مخبأة بين طيات ملابس الراكب.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 6 لسنة 2022.