الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بمطار القاهرة

صورة من المضبوطات
صورة من المضبوطات

تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرةً الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية. 

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جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من تشاد، حيث اشتبه أحمد الجمل مأموراللجنة الجمركية في راكبة قادمة من تشاد حاولت الخروج من باب اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجابت بالنفي.

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وبتمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة كريم نادي مأمور الجمرك، فأفاد بوجود أجسام غريبة، وشكل فتحي فوزي نائب مدير الإدارة، لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة وكلف مؤمن حسن مأمور الجمرك، بتفتيش حقائبها تحت إشراف عمرو عبدالمنعم مدير الحركة، فتبين وجود ٥٩ سبيكة معدنية صفراء اللون بوزن ٧٨٠٠ جرام يشتبه أن تكون من الذهب مخبأة داخل بين طيات الملابس داخل حقائبه. 

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وقرر رضا أبوالعزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشاررئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

إدارة الجمارك ضبط محاولة تهريب مطار القاهرة الدولي خطوط مصر للطيران مصر للطيران مأمور الجمرك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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