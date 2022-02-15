«الحقيقة - المقابلة» أفضل فيلم عربي في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انتهى، مساء الثلاثاء، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي الدورة التي أقيمت في الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجاري، وتم الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان في مسابقاته الخمس المختلفة.

وفيما يخض جوائز مسابقة الفيلم العربي، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن جوائزها، حيث ذهبت جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية إلى الفيلم السوري "الحقيقة - المقابلة" للمخرجة مارسيل العيد، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية مناصفة بين الفيلم التونسي "كورنتي" للمخرج عزيز شناوي، والفيلم السوري سارة للمخرج علاء أبو فراج، وحصلت أربعة أفلام على تنويه خاص وهم، الفيلم المصري "احترس من الوحش" للمخرج عبد الرحمن حمد، والفيلم البحرينى "سلام" للممثل إبراهيم البراوي، والفيلم السعودي "لاهث" للتصوير، والفيلم السوري "سارة" للممثلة سهير صالح.

كانت مسابقة الفيلم العربي قد شهدت مشاركة 9 أفلام من دول عربية مختلفة، عُرضت على مدار أيام المهرجان وشهدت إقبال كبير من الجمهور الذي شاهد أفلام المهرجان بالكامل.

وعرضت خلال دورة هذا العام أفلام مميزة من جميع دول العالم وصل عددها في مسابقات المهرجان الخمس إلى 56 فيلماً، انقسمت إلى 16 فيلم في المسابقة الروائية الدولية، 10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية، 12 فيلم في مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، 9 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية العربية، و9 أفلام في مسابقة أفلام الطلبة.

أقيم حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الأسكندرية الدولي للفيلم القصير في مسرح سيد درويش، بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، الفنانان علاء مرسي وتامر فرج، وجميع أعضاء لجان التحكيم الثلاث، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.