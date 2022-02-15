«تعليم أسوان» تنظم تدريبات لرفع كفاءة معلمي رياضيات المرحلة الابتدائية

شهد إبراهيم الباين موجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم في أسوان، سلسلة التدريبات التى يعقدها التوجيه لمعلمى الصف الرابع الابتدائى، خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٣ فبراير الجاري.

وجاء ذلك في إطار توجيهات عبدالكريم لطفى وكيل الوزارة، بالمتابعة الميدانية لسير التدريبات التى تستهدف المعلمين خلال أجازة نصف العام أو المقرر عقدها مطلع الفصل الدراسى الثانى.

وتأتى هذه التدريبات تنفيذًا للتعليمات الوزارية، التى تهدف إلى تنمية مهارات المعلمين، من خلال تقسيمهم داخل كل إدارة بنظام المجموعات، على أن يستغرق تدريب المجموعة الواحدة يومين فقط.

ويشمل البرنامج التدريبى (فلسفة المنهج وموضوعاته وأدواته - محاور مادة الرياضيات للصف الرابع - كيفية تطبيق أنشطة على مخرجات التعلم - كيفية التعامل مع فئات الدمج المختلفة وأساليب مراعاتهم عند تدريس المنهج - كيفية تطبيق جميع استراتيجيات التدريس الحديثة لكل درس تعليمى - كيفية تطبيق أساليب التقييم الإلكترونى والمهنى- مواد تدريبية حول دروس الوحدتين السابعة والثامنة).