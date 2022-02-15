الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التفاصيل الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

يقام بعد قليل حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، في نسخته الدولية الأولي بدار أوبرا سيد درويش، وسط تنافس كبير من الأفلام المعروضة وجاءت الجوائز كالآتي:

  • مسابقة الفيلم الروائي الدولي 
  1. جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية لفيلم coo – coo  للمخرجة سفيتلانا بيلوروسوفا - روسيا 
  2. جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية لفيلم a new perspective للمخرجة ايمانويلا بونزانو - ايطاليا - المجر - فرنسا.

تنويه خاص لــ

  1. فيلم بوسة حلال للمخرج 
  2. فيلم feeling through للمخرج دوج رولاند - أمريكا 
  • مسابقة الافلام الوثائقية الدولية 
  1. جائزة احسن فيلم هيباتيا الذهبية لفيلم سهرة مع ليلي للمخرجة هيا الغانم  - الكويت 
  2. جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية لفيلم تاليا للمخرج بيدرو كروز– البرتغال 
  • مسابقة افلام الرسوم المتحركة 
  1. جائزة احسن فيلم هيباتيا الذهبية لفيلم swipe  للمخرج عرفات مظهر - باكستان 
  2. جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية لفيلم depths of night  للمخرج step c   - هونج كونج 

تنويه خاص لفيلم bridge للمخرج بوكيف شوقي – الجزائر 

  • مسابقة الفيلم العربي 
  1. جائزة هيباتيا الذهبية لأحسن فيلم ( الحقيقة - المقايلة ) للمخرجة مارسيل العيد – سوريا / كندا 
  2. جائزة لجنة التخيكم الخاصة هيباتيا الفضية مناصفة بين لفيلم كورنتي للمخرج عزيز شناوي – تونس ، فيلم سارة للمخرج علاء ابو فراج – سوريا 

تنويه خاص لــــ

  1. لفيلم احترس من الوحش للمخرج عبدالرحمن حمد – مصر 
  2. للممثلة سهير صالح عم فيلم سارة للمخرج علاء ابو فراج - سوريا
  3. للممثل ابراهيم البراوي عن فيلم سلام للمخرج 
  4. لتصوير فيلم لاهث للمخرج حسن سعيد – السعودية / كندا 
  • مسابقة أفلام الطلبة المصريين 
  1. جائزة هيباتيا الذهبية لاحسن فيلم ( العين الثالثة ) للمخرجة دينا ياسر 
  2. جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية لفيلم كلاكس للمخرجة مايا صباهي 

تنويه خاص لــ 

  1. للممثلة هبة عبدالغني عن فيلم قهوة فريال للمخرج مهند الكاشف 
  2. لفيلم أحبك أكرهك للمخرجة ايه مرسي 
  3. لاستخدام التكنولوجيا بشكل جيد بفيلم فالسي للمخرج ادهم مدحت 
  4. لفيلم سكس دول للمخرج معتز النجار 

جائزة لجنة تحكيم جمعية النقاد المصريين لفيلم feeling through  للمخرج دوج رولاند - أمريكا.

الإسكندرية للفيلم القصير الدورة الثامنة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير جوائز مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الجواز الكاملة لأفلام مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

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