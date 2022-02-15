إصابة سائق وميكانيكى خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

أصيب سائق وميكانيكي خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى كل منهما على الآخر بالضرب وبحوزة كل منهم سلاح ناري "فرد خرطوش"، بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السلاحين الناريين.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة بهتيم دائرة القسم، ووقوع مصابين.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين كل من "ع س "، 23 سنة، سائق، مصاب برش خرطوش بالفخذ اليسرى، و"م خ "، 23 سنة، ميكانيكى، مصاب بجرح قطعي بالرأس، تعدى خلالها كل منهما على الآخر بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وبحوزة كل منهما سلاح نارى "فرد خرطوش"، وأطلق الثاني عيارًا ناريًا من السلاح أحدث إصابة الأول.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما 2 سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقات من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.