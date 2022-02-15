«تعليم الوادى الجديد» يحصد 5 مراكز بمسابقة فرسان القراءة

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء ، فوز قطاع تعليم المحافظة بـ5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقة فرسان القراءة والمنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة.

تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ودعمه لكافة الأنشطة التربوية المختلفة وتشجيعه الدائم لطلاب المحافظة بتقديم الأفضل دائما.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن إدارة الفرافرة نجحت فى حصاد تلك المراكز والتى جاءت كالتالى:

- بالنسبة للمرحلة الابتدائية فازت الطالبة جنى ايمن محمد الصديق من مدرسة اللغات الرسمية بالفرافرة وسيتم منحها الميدالية الذهبية محفورة باسم المسابقة.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فاز منها:

الطالبة شهد عبد الله محمد على من مدرسة النهضة الإعدادية بإدارة الفرافرة التعليمية.

3 مراكز بالمرحلة الثانوية:

- الطالبة حسناء عصمت محمد أحمد مدرسة الكفاح الثانوية.

- الطالبة أميرة جودة سلامة عبد الرحمن مدرسة الكفاح الثانوية.

- الطالب محمد صلاح محمد زكى مدرسة الكفاح الثانوية المشتركة.

وبعث الدكتور جمال خالص التهنئة والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتورة حنان مجدى لنجاح قطاع تعليم المحافظة فى حصاد تلك المراكز على مستوى الجمهورية، موجها الشكر والتقدير للسيد رمزى منسوب الحسينى مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية، وإدارة الفرافرة التعليمية، وتوجيه عام المكتبات لهذا الجهد المتميز والملموس للوصول دائما لأفضل النتائج، مهنئا جميع الطلاب الفائزين وأسرهم داعما لهم ومحفزا للمزيد من التألق والتميز.

كما تابع الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد، والسيد محمود حسن مدير عام التعليم الفنى، سير العمل بمدرسة موط الثانوية الفنية للبنات وموط الزراعية .

ويجرى العمل داخل الورش فى تفصيل وإنتاج مجموعة من الملابس من خلال تدريب معلمات الصف الأول الثانوى بمدرسة موط الفنية ( بمنظومة الجدارات ) على إستخدام بعض الماكينات كالخياطة والسرفلة والتطريز لنقل الخبرات لطالبات المدرسة وكذا تدريب معلمى موط الزراعية على منظومة الجدارات.