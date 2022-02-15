الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى والمستشار عقيلة صالح

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى والمستشار عقيلة صالح

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة الليبية اليوم الثلاثاء، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى طرابلس التي التقى فيها أمس رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الليبيين.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية وآخر تطورات القضية الفلسطينية في ضوء ما يواجهه الشعب الفلسطيني من سياسات وممارسات عنصرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وخلال اللقاء نقل اشتيه لصالح تحيات الرئيس الفلسطينى محمود عباس والقيادة الفلسطينية للشعب الليبي وقيادته، معربا عن تقديره لما تقدمه ليبيا من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى "ليبيا هي العمق الحقيقي وخط الدفاع عن فلسطين وهي القلب النابض للأمة العربية".

وشدد أشتيه على أن فلسطين مستعدة لتسخير خبرات أبنائها في مجالات الصحة والزراعة والتعليم وغيرها للمساهمة في نهضة ليبيا.

كما أطلع أشتيه المستشار صالح على التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات يومية من الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن تقديره للموقف الليبي القومي من رفض منح إسرائيل صفة العضو المراقب، في الاتحاد الأفريقي وما شكله هذا الموقف من دعم للقضية الفلسطينية.

وشكر أشتيه رئيس مجلس النواب على ما تقدمه ليبيا من رعاية للجالية الفلسطينية في ليبيا والتي تعامل الفلسطينيين معاملة الليبيين، معربا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي تعبر عن عمق العلاقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين في ليبيا وفلسطين.

من جانبه، أعرب المستشار صالح عن وقوف ليبيا قيادة وشعبا، مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في نضاله المشروع لنيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال صالح: "إن فلسطين هي الشغل الشاغل لليبيين باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وإنه لا مساومة على قضية فلسطين العادلة مهما كانت مصالح الدول، وسيظل الشعب الليبي وفيا لهذه القضية".

وأعرب صالح عن أمله بأن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من زيارة فلسطين وهي مستقلة وعاصمتها القدس.

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