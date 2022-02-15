النيابة تقرر حبس 27 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس 27 عاطلا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع وأسلحة نارية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 27 عاطلا في قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "فرد خرطوش" و425 جراما من مخدر الحشيش، وكيلو جرام من مخدر البودر و330 جراما من مخدر الشادو، و210 جرام استروكس و761 جرام من مخدر الهيروين، و2066 قرص مخدر.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.