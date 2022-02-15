الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار أمام قرية ببنى سويف

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة صدمتها قطار أمام قرية "الشواشنة" التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف. 

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص صدمه قطار أمام قرية "الشواشنة" التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة شخص "مجهول الهوية" في العقد الرابع من العمر إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة في بني سويف قرية الشواشنة محافظة بني سويف شخص قطار

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