الإمارات تعلن شفاء 2689 حالة جديدة من كورونا

أعلنت الإمارات إجراء 370,617 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقالت وزارة الصحة الاماراتية في بيان لها، إن ذلك يأتي ذلك ‌‎تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأوضح البيان أنه تم شفاء 2689 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 806,286 حالة.

وأكد البيان أن تكثيف إجراءات ساهم في التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 870,358 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2,288 حالة.

‌‎وطالبت وزارة الصحة الاماراتية من أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

في سياق آخر، ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 414 مليوناً و19 ألفا و118 مصابا، حتى صباح الثلاثاء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و845 ألفا و58 حالة، فيما تعافى 336 مليونا و108 آلاف و93 حالة.

ونصحت دراسة جديدة أصحاب الحيوانات الأليفة الذين ثبتت إصابتهم بعدوى كورونا بضرورة تجنب التواصل مع هذه الحيوانات لعدم نقل العدوى إليها.

ووجدت الدراسة أن نحو ثلث الكلاب و40% من القطط تحمل الفيروس بعد قضاء بعض الوقت مع أصحابها المصابين، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.