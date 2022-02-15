السيطرة على حريق منزل ونفوق 7 رءوس ماشية بقليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في منزل بقرية ناى دائرة مركز قليوب، وأسفر الحريق عن نفوق 7 رؤوس ماشية وأثاث المنزل دون أى خسائر فى الأرواح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة مركز قليوب.

على الفور، انتقلت رجال الحماية المدنية لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح وتبين من المعاينة نشوب حريق بمنزل ملك "يوسف م. م" ٥١ سنة مزارع واسفر الحريق عن نفوق ٧ رؤوس ماشية وأثاث المنزل بالكامل دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فيما أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائى لمكان الحريق للتعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان، وتحرر محضر بالواقعة.