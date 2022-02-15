الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هل يجوز صيام أيام البيض 14 أو 15 أو 16 في الأشهر القمرية

صيام
صيام

هل يجوز صيام أيام البيض 14 أو 15 أو 16 من التساؤلات التي تصدرت القائمة البحثية الرئيسية عبر موقع جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير حكم صيام الأيام متفرقة وموعد بدء شهر رمضان وحكم صيام أيام البيض.

هل يجوز صيام أيام البيض 14 أو 15 أو 16

وفقا لدار الإفتاء المصرية فإن صيام الأيام البيض سنة عن النبي صلوات الله عليه حيث تم تحديد الأيام بـ 13 و 14 و 15 من الشهور الهجرية فيما عدا شهر رمضان الذي يعد صيام  كل أيامه فرض على كل مسلم ومسلمة.

وإذا نسى الإنسان صيام اليوم الأول من الأيام البيض فيجوز صيام باقي الأيام وإذا أحب التطوع في اليوم التالي فلا بأس ولكن على علم أنه ليس من الأيام البيض.

ويأتي صيام تلك الأيام وفقا لحديث أبو هريرة رضي الله عنه "أوصاني خليلي بثلاث صيام الأيام البيض من كل شهر وركعتي الضحى والوتر قبل النوم".

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حكم صيام الأيام البيض في الشهور الهجرية

يستحب صيام أيام البيض من كل شهر هجري وهي 13 و 14 و 15 وسميت بالبيض لأنه يبيض فيه القمر ليلا والشمس نهارا وورد أن النبي صلوات الله عليه كان يصوم تلك الأيام بانتظام وأوصى الصحابة رضي الله عنهم بصيامها.

يدخل الصائمين من باب الريان في الجنة وهو الباب المخصص لها نظرا لطاعتهم و اجتهادهم في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يدخل منه أحد غيرهم للجنة حيث يغفر الله لهم ذنوبهم ويمتعهم بجناته التي أعدها لهم وفقا لكافة الأحاديث النبوية الواردة.

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هل يجوز صيام أيام البيض 14 أو 15 أو 16 وموعد شهر رمضان المبارك من التساؤلات التي كثرت في الآونة الأخيرة حيث يبدأ الشهر الكريم في يوم 2 إبريل المقبل وفقا للحسابات الفلكية ويستمر لمدة 30 يوما وفقا للإمساكية التي أعدتها الهيئة القومية للمساحة والتي أوضحت أن عدد ساعات الصيام تتراوح بين 14 و 15 ساعة صيام يوميا.

ويتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك يوم 31 مارس المقبل ويتم الإعلان رسميا عن غرة الشهر خلال المؤتمر الصحفي الذي تعده دار الإفتاء المصرية.

هل يجوز صيام أيام البيض 14 أو 15 أو 16 صيام أيام البيض أيام البيض دار الافتاء المصرية دار الافتاء الأيام البيض شهر رمضان الشهر الكريم

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وائل لطفي

الفن المصرى

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