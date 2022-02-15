الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكاثوليكية تحيي ذكرى رحيل القديس ويلفريدو

كنيسة صورة أرشيف
كنيسة صورة أرشيف

تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكرى رحيل القديس ويلفريدو ديلا غيرارديسكا أباتي، روي  الأب وليم عبد المسيح سعيد- الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: “ولد والفريدو في بيزا وعاش في القرن الثامن، وينتمي إلى عائلة توسكان النبيلة في غيرارديسكا، التي حكمت بيزا فيما بعد في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. كان ولفريدو رجل ذو فضائل كثيرة، تزوّج ولديه خمسة أبناء، ربّاها على الطريقة المسيحية”.

وتابع: أنه ذات يوم تحدث مع زوجته، وصرح لها بأنه يريد أن يعيش حياة التكريس الرهباني، وهى أيضا كان لها ذات الهدف. فترك المنزل بعد أن أمن لهم مستقبلهم. وذهب الى مونتيفيردي في مقاطعة بيزا، مع اثنين من رفاقه: فورتي نوبيل من كورسيكا وغويدالدو دي لوكا، أحد أقاربه، متزوج أيضًا ولديه ابن. وعاشوا حياة النسك معًا، وجذبوا تلاميذ آخرين مع شهرة حياتهم النسكية وحياة التقشف التي يعيشونها. في يوليو عام 754م، بإذن من أسقف بيزا، أقام دير “القديس بطرس دي بالازولو”. يعيشون فيه حسب روحانية وقانون القديس بنديكتوس. 

وواصل: أصبح والفريدو أول رئيس لهذا الدير وتبعه أربعة من أبنائه لحياة الرهبنة معه. وحصل على قانون وطريقة حياة الرهبنة البنديكتية من الراهب مانيو وهو راهب جاء من دير القديس فينسينزو آل فولتورنو للرهبنة البنديكتية الشهير. 

وتابع: أسسا أيضا ديراً آخر ليس بعيد عنهم لزوجاتهم الذين أرادوا أيضًا أن يعيشوا حياة رهبانية. لم يسير كل شيء بسلاسة، فقد عانى ابنه جينفريدو بالفعل من أزمة روحية ترك الدير بعد فترة من ترسيمه كاهنًا، وأخذ معه العديد من الرجال والأشياء الثمينة، أرسل فالفريدو مجموعة من الناس للبحث عنه.

مضيفا: وكان يصلي بشدة ويطلب من الرب أن يعود ابنه إلى صوابه، ويعطيه علامة لتذكره بخطه العظيم، أُعيد جينفريدو إلى الدير في اليوم الثالث، وأصبعه الأوسط من يده اليمنى متضرر ولم يعد صالحًا للاستخدام. فحكم فالفريدو الدير بحكمة وحياة القداسة لمدة عشر سنوات أخرى. ثم توفي يوم 15 فبراير عام 756م في مونتيفيردي ماريتيمو، توسكانا .

مختتما: وبعد وفاته أصبح ابنه التائب رئيسًا للدير. وأعلن قداسته البابا بيوس التاسع في 12 سبتمبر عام 1861م. 

الكنيسة الكاثوليكية كاثوليكي الفرنسيسكاني الاب وليم عبد المسيح وليم عبد المسيح على الطريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

«الصحة» تعلن آلية الحصول على الجرعة التنشيطية بـ«SMS»

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-2-2022

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

انطلاق فعاليات المنتدى الأول للاستثمار والتجارة «استثمر» اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى