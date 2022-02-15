الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرجنتين تطلق نظاما لتشخيص الإصابة بكورونا عن طريق التسجيل الصوتى للسعال

الأرجنتين
الأرجنتين

أعلن فيليب ميجيل رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أن السلطات الصحية أطلقت نظاما للتشخيص الأولي لعدوى فيروس كورونا عبر التسجيل الصوتي لسعال المريض.

 

وكتب على "تويتر": "تقوم بوينس آيرس بالفعل بتحديد إمكانية الإصابة بفيروس كورونا من خلال صوت عبر منصة (واتساب)".

 

وأضاف: "تم تطوير نظام التشخيص الأولي للفيروس بواسطة صوت السعال باستخدام الذكاء الصناعي للتحليل، إذ تم تحميل 140 ألف عينة صوتية على البرنامج، والتي تم تسجيلها من قبل كل من المرضى المصابين بفيروس كورونا والأشخاص الأصحاء".

 

وتابع: "يجب على أولئك الذين يرغبون في اختبار السعال أن يكتبوا إلى برنامج (واتساب) الرسمي لحكومة بوينس آيرس، وفي حال ظهرت عليه أعراض المرض، فسيعرض عليه إرسال رسالة صوتية مصحوبة بسعال".

 

وأوضحت الحكومة، أنه "بمجرد تلقي رسالة صوتية، يقوم برنامج (IATos) الصوت، بتحليل ما إذا كان يتطابق مع أنماط سعال الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وينصح الشخص بإجراء اختبار كوفيد".

 

وبحسب سلطات المدينة تبلغ الدقة في الوقت الحالي حوالي 86%.

 

وأعلنت الأرجنتين عن إصابة 8.7 مليون حالة، منها 6289 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مؤكدة تطعيم ما يقرب من 80% من السكان بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.

 

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وائل لطفي

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