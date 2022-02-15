أنطونيو جوتيريش: حان الوقت لوقف التصعيد فى أوكرانيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف التصعيد في أوكرانيا وبذل الجهود من أجل السلام.

وقال جوتيريش في بيان له، إن "الوقت حان للانفراج ووقف التصعيد"، مضيفا أنه "لا محل للخطاب الاستفزازي، والتصريحات يجب أن تخفض التوتر بدلا من تأجيجه".

ورحب جوتيريش بالاتصالات الدبلوماسية الأخيرة، مضيفا أنه "يجب فعل المزيد، وأتوقع من الجميع جهودا حثيثة أكثر".

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى "عدم التخلي عن دعوات السلام".

وفي وقت سابق أجرى الأمين العام للأمم المتحدة اتصالين منفصلين مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، حيث أعرب عن قلقه إزاء الوضع حول أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن اليقين القانوني فيما يخص شؤون البحار أمر ضروري.. منوها بأن المؤتمر الثاني للأمم المتحدة بشأن المحيطات - والذي سينعقد في لشبونة خلال شهر يونيو المقبل - سيكون فرصة سانحة لتوطيد دور المحيطات فيما يخص أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ اتفاق باريس بشأن التغير المناخي.

ولفت جوتيريش و خلال مشاركته عبر تقنية (الفيديو كونفراس) في قمة "محيط واحد"، بمدينة بريست الفرنسية، إلى أن السواحل أصبحت مكبا للنفايات كما تأثرت الأرصفة المرجانية وتم القضاء على المغذيات وبالتالي أصبح هناك مناطق واسعة للخراب والموت، مشددا على أن تآكل السواحل والصيد غير المشروع والمفرط والصيد غير القانوني يهدد مخزونات السمك.



وقال: "نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الشركاء الذين يعملون بفاعلية لمكافحة مصادر التلوث التي تأتي من اليابسة وتؤثر على البحر.. وعلينا أن نعجل من وتيرة استخدام مصادر الطاقة البحرية المتجددة التي تسمح لنا بإنتاج الطاقة بنظافة بالإضافة إلى استحداث فرص عمل".

وشدد أنطونيو جوتيريش، على أهمية القطاع البحري للتقليل من أزمة المناخ.. مضيفًا أنه يجب أن يساهم في خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030، والقضاء التام على الانبعاثات بحلول عام 2050.