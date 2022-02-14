مصرع سيدة سقطت من علو بقرية منيل شيحة في الجيزة

لقيت سيدة في العقد الثالث من عمرها مصرعها اثر سقوطها من علو بقرية منيل شيحة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

كان قد تلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بقرية منيل شيحه بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "ش ف " في العقد الثالث من عمرها، وبسؤال أهلية المتوفاة أفادوا باختلال توازنها وسقوطها ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.