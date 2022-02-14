الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تونس والبنك الدولى تبحثان دعم الفئات الفقيرة والمهمشة

البنك الدولي
البنك الدولي

بحث وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي فريد بلحاج والوفد المرافق له، تقدم مشروعات التعاون بين البنك الدولي وبلاده.

وذكرت وزارة الشئون الاجتماعية - في بيان اليوم الإثنين- أن اللقاء بحث التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الحماية الاجتماعية بتونس والتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمهمشة .

وثمن الزاهي المجهودات التي يقدمها البنك الدولي لبلاده خاصة في ظل الرهانات الكبرى المطروحة، لا سيما التي تهم الجانب الاجتماعي، داعيا الى التفكير في برامج جديدة تستهدف كل الفئات الضعيفة وتعالج المظاهر الاجتماعية التي خلفتها الجائحة و10 سنوات الماضية مستعرضا مختلف مكونات مشروع التمويل الإضافي.

وفي السياق، عبر فريد بلحاج عن مواصلة البنك الدولي دعم تونس على جميع المستويات، مؤكدا على أهمية تعزيز البعد الاجتماعي وتقديم المساعدة للفئات الهشة والضعيفة مبينا أهمية الإصلاحات.

وفي سياق متصل، أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد أن الحكومة هي من طلبت التعامل مع صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس في هذه المرحلة الصعبة.

وقال سعيد - في حوار مع قناة "الوطنية" التونسية - إن الإملاءات يفرضها في واقع الأمر الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها تونس،موضحا أنه أصبح من غير الممكن تأجيل إي إصلاح من الإصلاحات الكبرى، وحان الوقت للقيام بها.

وأضافت أن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه الحكومة بهذه الإصلاحات العميقة، وستتابع تنفيذها رئيسة الحكومة، موضحا أن هذه الإصلاحات تتمحور حول الدعم الذي سيتم تعزيزه لفائدة الفئات المستحقة وذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أنه سيتم "تدرّيج رفع الأسعار" مع التّقليص من حجم السّوق الموازية.

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي البنك الدولي البنك دعم الحماية الاجتماعية جائحة كورونا كورونا البعد الاجتماعى الفئات الفقيرة

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وائل لطفي

الفن المصرى

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