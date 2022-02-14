لجنة الجغرافيا تناقش «آليات التكيف مع تغيرات المناخ» الأربعاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، والدكتور عبد المسيح سمعان مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة، ندوة «آليات التكيف مع تغيرات المناخ.. الطريق إلى كوب 27» وتنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة في تمام الخامسة من مساء الأربعاء 23 فبراير الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يحاضر في الندوة الدكتور حسام محمد إسماعيل، والدكتور عبد المسيح سمعان، والدكتور فيروز محمود محمد، ويدير الندوة: الدكتور عبد المسيح سمعان، وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث الندوة «أونلاين» عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

وتأتي الندوة ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.