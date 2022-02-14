حسين الجسمى يطرح «أنت أعيادى» فى عيد الحب «فيديو»

طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة «أنت أعيادي» وذلك عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

الأغنية من كلمات أسير الشوق، ألحان وغناء حسين الجسمي، توزيع وليد فايد إيقاعات إبراهيم بوموزة، كورال الشرقية، مكساج وماستر جاسم محمد.

تقول كلمات الأغنية: «للبشر عيدان في عمر السنة وأنت أعيادي معك في كل يوم أحتفل بك.. بالشعر والسلطنة يا هناي اللي وصل بي للنجوم تسألي: هل السعادة ممكنة؟ وابتسم ما للسؤال أبداً لزوم دامك انتي الكل واللي مهيمنة وين أنا وين التعاسة والهموم من عرفتك ما عرفت المحزنه وأتهنى في ابتسامك ومغروم اعشقك مهما تقول الألسنة ولو عذولك بات ليلة ما ينوم أعرف احساسي بقلبك مسكنه وتعرفين اني لك الصدر الرحوم جعلك الفرحة بكل الأزمنة وجعلك الشمس بعيوني كل يوم».