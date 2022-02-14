الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أعراض الإصابة بـ«ضباب الدماغ» بعد التعافي من كورونا

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

يعد ضباب الدماغ بعد الشفاء من فيروس كورونا من أكثر الأعراض شيوعًا، حيث وجدت دراسة حديثة من كلية الطب Icahn في Mount Sinai في مدينة نيويورك أن المرضى الذين عولجوا من كوفيد لا يزال لديهم معدلات عالية من ضباب الدماغ.

كما وجدت الدراسة التي أجريت على 740 شخصًا أنه على الرغم من أن السكان الأكبر سنًا معروفون بأنهم معرضون للإصابة بالضعف الإدراكي بعد الإصابة بمرض خطير، إلا أن هناك آثارًا على الشباب أيضًا.

ما هو ضباب الدماغ؟

ضباب الدماغ ليس مصطلحًا طبيًا تمامًا ولكنه يستخدم لوصف مجموعة من الأعراض بما في ذلك ضعف التركيز والشعور بالارتباك والتفكير ببطء أكثر من المعتاد والأفكار الضبابية والنسيان والتعب العقلي.

وأشاروا إلى أنه أثناء التعافي من فيروس كورونا، يعاني بعض الأشخاص من ضباب في الدماغ، قد تختلف الأعراض وتتغير بمرور الوقت، ليس فقط الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بفيروس كورونا هم الذين يمكن أن يصابوا بضباب الدماغ، حتى أولئك الذين تناولوا جرعة خفيفة من الفيروس يمكن أن يتأثروا، مما يجعل من الصعب التركيز على الأشياء التي كان من الممكن أن تكون سهلة قبل الإصابة بالفيروس.

كوفيد ضباب الدماغ التركيز الهشة العقل العمل

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وائل لطفي

الفن المصرى

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