الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«صلّح غلطته».. احتفال خاص بعيد الحب فى قسم المرج

عقد قران
عقد قران

شهد قسم شرطة المرج عقد قران شاب على سيدة داخل مكتب مأمور القسم.

وسمحت أجهزة الأمن للعريس بعقد قرانه على سيدة بحضور مأذون شرعي ومأمور قسم الشرطة وعدد من أفراد القسم.

بداية الواقعة عندما تقدمت السيدة ببلاغ تتهم فيه الشاب بمخالفة وعده بالزواج منها بعدما أقام معها علاقة، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وعرضته على النيابة، وتعهّد الشاب المتهم بتحمل مسئولية خطأه الذي وقع بحق الفتاة المجني عليها.

وأمرت النيابة العامة بإجراء عقد قرانه على الفتاة، على يد موثق شرعي رسمي، بمعرفة وإشراف مسئولي قسم شرطة المرج، وأمرت  النيابة أيضاً إخلاء سبيل المتهم من ديوان القسم، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضية أخرى أو سبب آخر.

قسم شرطة المرج عقد قران شاب سيدة عريس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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