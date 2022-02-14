الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

احالة 3 سيدات للجنايات بتهمة تسهيل الدعارة والإتجار بالبشر في المرج

محكمة
محكمة

أحالت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، 3 سيدات إلى محكمة الجنايات، بتهمة ممارسة الدعارة والاتجار بالبشر، وذلك في منطقة المرج بالقاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة المرج، بلاغًا يفيد قيام 3 سيدات، بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وبيع الأطفال حصيلة هذه الأعمال بمقابل مادي.

بالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة، حيث تبين أن السيدات الثلاث، قمن بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل المال، بالإضافة إلى بيع الأطفال حصيلة العلاقات المحرمة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة العامة إحالتهن لمحكمة الجنايات.

3 سيدات الجنايات الاتجار بالبشر المرج القاهرة

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وائل لطفي

الفن المصرى

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