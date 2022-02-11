النيابة تحقق فى حريق شقة سكنية بمنطقة المرج

باشرت النيابة العامة في المرج، التحقيق في حريق إحدى الشقق السكنية، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مكان الحريق للوقوف على أسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.