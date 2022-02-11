الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق فى حريق شقة سكنية بمنطقة المرج

حريق شقة
حريق شقة

باشرت النيابة العامة في المرج، التحقيق في حريق إحدى الشقق السكنية، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مكان الحريق للوقوف على أسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

غرفة عمليات قسم شرطة المعمل الجنائي الحماية المدنية المباحث الجنائية الشقق السكنية شرطة النجدة انتداب المعمل الجنائي شقة سكنية منطقة المرج قسم شرطة المرج

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