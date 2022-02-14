إزالة 147 مبنى مخالفًا خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن أنه تمت اليوم إزالة 39 مبنى مخالفا بإجمالي مساحة 2030.25 متر مربع إلى جانب 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1 فدان و3 قراريط، لتعديهم على أملاك الدولة، ليصل بذلك إجمالي ما تمت إزالته خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 إلى 147 حالة بناء مخالف على مساحة 7844.71 متر مربع و2 فدان و20 قيراطًا و18.2 سهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحتمية التصدي بكل حزم وقوة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعلى رأسها روافد النيل، وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة 19، والممتدة خلال الفترة من 6 وحتى 26 فبراير 2022، بالتنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالمراكز والمدن والأحياء.

وشدد رحمي على عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة، موجهاً كافة الأجهزة المعنية بعدم الاكتفاء بالإزالة ولكن متابعة المكان للتأكد من عدم إعادة التعدي مرة أخرى.

يذكر أن المحافظة خلال المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، قامت بإزالة 321 حالة بناء مخالف داخل قرى ومدن المحافظة بإجمالي مساحة 21 ألفا و 970 مترا مربعا على نهر النيل وروافده وذلك خلال الفترة من 19 يناير وحتى نهاية الشهر الماضي.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ الغربية خلال اجتماعه ورؤساء مجلس إدارة شركات "المبيدات، الإسكندرية للزيوت والصابون والملح والصودا، أنه سيتم رصف شارع الكورنيش بأكمله شارع الشركات وشارع الزربيني ضمن الخطة الاستثمارية، إلى جانب رصف عدد من الشوارع الأخرى من خلال خطة رد الشيء لأصله، مشيرًا إلى احتياج المحافظة إلى عدد من قطع الأراضي داخل كفر الزيات لنقل السوق والموقف من قلب كفر الزيات وكذلك قطعة أرض لعمل نقطة وسيطة لنقل القمامة على غرار زفتى وسمنود إلى جانب توفير قطعة أرض لنقل الحضانة الخاصة بالسيارات، مطالباً الشركات الحاضرة بالمساهمة وتوفير تلك الأراضي.