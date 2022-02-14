بروتوكول تعاون بين الهيئة الإنجيلية والاتحاد العربي للتطوع

استقبل القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الاثنين، حسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والاتحاد العربي للتطوع، لتعزيز دور التطوع والمتطوعين في مختلف الجوانب التنموية ومؤشرات التنمية المستدامة، والاستجابة الإنسانية، وتنفيذ مبادرات تهدف لنشر ثقافة التطوع في المجتمعات العربية.

ورحب أندريه برئيس الاتحاد العربى للتطوع والوفد المرافق له، مقدمًا عرضًا لنشاط الهيئة بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته:"العمل على تبادل الخبرات مع الدول الصديقة، أمر شديد الأهمية، والتعاون والمشاركة في مجالات التنمية والتطوع، يساهم في رفع كفاءة وبناء قدرات المتطوعين والعمل التطوعي لخدمة المجتمع، كما أن منطقة الخليج من المناطق الهامة للعيش المشترك، ومصر والبحرين دول تؤمن بالتسامح وشعوبها تعتبر التنوع".

وأشاد وفد الاتحاد العربى للتطوع بنشاط الهيئة، وأكدوا على اعتزازهم بدورها في خدمة المجتمع المصري، ومن جانبه قال حسن بوهزاع: "نهدف من بروتوكول التعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية إلى تشجيع ودعم الشباب العربي للمضي في مشاريعهم وأنشطتهم التطوعية لخدمة المجتمعات المحتاجة، وتطوير العمل التطوعي وتحويل التطوع إلى منهجية حياة يومية، من خلال دعم الإبداع التطوعي في كل أرجاء الوطن العربي".

شارك في اللقاء أنور بوحسن، الأمين العام للاتحاد العربي للتطوع، والسيد حسين السعيد، الأمين المالي للاتحاد العربي للتطوع، وعقيل إسماعيل، منسق الاتحاد العربي للتطوع، وأحمد عاشور، مستشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع، وأماني نوار، المنسق الإعلامي للاتحاد في مصر، ومن قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية وعدد من قيادات الهيئة.