نائب التنسيقية: وزارة الصناعة نجحت فى التعامل مع أزمة كورونا

وجه النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزارة الصناعة على نجاحها في تفادي الأزمات الناتجة عن انتشار كورونا في جميع دول العالم.

وقال "عزمي"، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه في الوقت الذي عانت فيه جميع دول العالم من إغلاق تام وقطع سلاسل الإمداد بالمواد الخام، استطاعت وزارة الصناعة التعامل بنجاح مع الأزمات، واتخذت الحكومة إجراءات سريعة تتوافق مع تطورات انتشار كورونا، ولم تتوقف سلاسل الإمداد بالمواد الخام في جميع قطاعات الصناعة.

وتمني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وزيرة الصناعة تفعيل البرنامج القومي المتعلق بتعميق التصنيع المحلي باعتباره أولوية عمل الحكومة وتعزيز الصادرات في السوق العالمية، بناء على خطة تسويقية تشارك فيها جميع الجهات المعنية، اعتمادًا على القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وكان قد استجاب مجلس الشيوخ لطلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بمنح "إجازة أبوة" يوم واحد فقط للعامل الذي يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل.

وكان النائب محمد فريد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالب بإعادة المداولة على المادة 50، واقترح النص على إجازة أبوة ٧ أيام متصلة أو متقطعة خلال الستة أشهر الأولى لميلاد الطفل، على أن يستحق العامل هذه الإجازة ٣ مرات خلال مدة خدمته.

وقال النائب محمد فريد، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، إن هذه الإجازة تعزز حقوق الطفل والمسئولية المشتركة بين الأم والأب والترابط الأسري.