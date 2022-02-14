الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نهى عبد الوهاب: نصائح بيومي فؤاد ساعدتني في «الجار للجار»

نهى عبد الوهاب
نهى عبد الوهاب

أعربت الممثلة الشابة نهى عبد الوهاب في تصريحات صحفية عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الجار للجار" مع عدد كبير من النجوم منهم بيومي فؤاد وشيماء سيف وجيسي عبدو وإبراهيم السمان وعدد من نجوم الوطن العربي، وقالت نهى" سعادتي كانت بكواليس العمل كبيرة، فلقد تعلمت منهم الكثير، خاصة الفنان بيومي فؤاد الذي شجعني كثيرا وكان يساعدني طوال الوقت، حتي تظهر في كل مشهد بالشكل المطلوب، خاصة وان هذا هو العمل الاول بالنسبة لي على شاشة التليفزيون وأعطاني الكثير من النصائح بشكل كوميدي وطريف كعادته".


وأكدت "العمل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية ومع نجوم مثال بيومي فؤاد ، و شيماء سيف ، وجيسي عبدة ووسام صباغ كانوا كلهم رائعين والعمل معهم ممتع وتعلمت الكثير منهم، وتعتمد فكرة العمل علي المشاكل التي تحدث بين الجيران داخل مبنى واحد، حيث دور الجارة الجميلة التي يعجب بها كل رجال العمارة من بينهم بيومي فؤاد والممثل اللبناني وسام صباغ".

مسلسل "الجار للجار" ينتمي لنوعية مسلسلات "السيت كوم" وهو من بطولة بيومي فؤاد، شيماء سيف، جيسي عبدو، مرام على وغيرهم نخبة من نجوم الوطن العربي، ومن إنتاج شركتَي ميديا ريفوليوشن 7 للمنتج مفيد الرفاعي وجولد تاتش مع المخرج محمد عبدالعزيز، ومن تأليف أسامة حسام الدين، و يروي قصة مجموعة من العائلات التي تعيش في نفس المبنى، كل عائلة لها قصتها و أفكارها وعاداتها، تلتقي هذه الثقافات المختلفة نسبة للجنسيات المختلفة في نفس المبنى و تبدأ من هنا حكاياتنا في قالب كوميدي ممتع.


الجدير بالذكر أن نهى عبد الوهاب قدمت عدة أدوار مسرحية علي خشبة مسرح الجامعة قبل أن تبدأ مشوارها الفني من خلال مسلسل "الجار للجار" وفيلم "كاستينج يوسف شاهين".

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الفن المصرى

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