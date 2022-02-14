الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مرتكبي سطو مسلح على سيارة في الأميرية

سطو مسلح
سطو مسلح

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين، لقيامهما بسرقة سيارة نقل محملة بالبضائع بالإكراه بالأميرية. 

وتلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، بأنه أثناء قيادته إحدى السيارات التابعة للشركة محل عمله محمل عليها بضائع لتسليمها لشخصان، وفور حضور الأخيرين مستقلان مركبة "توك توك" فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح ناري "فرد خرطوش" تجاهه وقيام الآخر بتهديده بسلاح أبيض "سكين" وأجبروه على الترجل من السيارة والتخلي عنها واستوليا على (السيارة بحمولتها وبداخلها مبلغ مالي) ولاذا بالفرار.

كما أضاف بقيامه بتتبع السيارة المُستولى عليها لكونها مزودة بجهاز تتبع وعثر عليها بالمنطقة محل البلاغ دون المبلغ المالى والبضائع المُشار إليها. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار - سلاح أبيض "سكين" - مركبة "توك توك" ملك أحدهما والمُستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بأنه نظرًا لسابقة قيام المجني عليه بتوريد بضائع لهما ومرورهما بضائقة مالية فاختمرت في ذهنهما فكرة ارتكاب الواقعة.

وفي سبيل ذلك اتفقا معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وتمكنا من إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب نقل المسروقات لمسكنهما تخليا عن السيارة بمكان العثور عليها ، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات واتهمهما بسرقته بالإكراه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة سرقة سيارة سيارة نقل الأميرية سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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