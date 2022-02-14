الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض 14 فيلما ضمن فاعليات اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

يواصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير  في دورته الثامنة فعالياته لليوم الرابع على التوالي و المقامة في سينما مترو بمحطة الرمل بالإسكندرية، وتبدأ فعاليات المهرجان اليوم بندوة تكريم الموسيقار خالد حماد والتي تقام بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش.

ويعرَض اليوم، 14 فيلمًا من الأفلام المشاركة في المهرجان والتي تبدأ العروض من الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث إن جميع الأفلام تم ترجمتها باللغة العربية وحضورها مجاني للراغبين فقط بدعوة شخصية.

ومن بين الأفلام التي تعرض اليوم:  فيلم "بعد الطوفان  " من دولة روسيا ، ضمن مسابقة الوثائقية الدولية، وفيلم "مجرد دب " من مصر، ضمن مسابقة التحريك الدولية، وفيلم "دمية جنس " من مصر ضمن مسابقة أفلام الطلبة ، وفيلم "امي ذهبت مع البقر " إنتاج مشترك بين أسبانيا والمكسيك  ضمن المسابقة الروائية الدولية ، وفيلم "جنة " من لبنان  ضمن المسابقة العربية، وفيلم "زوال  " وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وفرنسا   ضمن المسابقة الروائية  الدولية، وفيلم "لاهث" وهو إنتاج مشترك بين كندا والسعودية  ضمن مسابقة الأفلام العربية ، وفيلم "سهرة مع ليلى  " من دولة الكويت ضمن المسابقة الوثائقية  الدولية.

كما تعرض أفلام «مغالطة» من مصر، ضمن مسابقة أفلام الطلبة ، وفيلم "دجلة سينما ونسيان “ من اسبانيا ويعرض ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية، وفيلم ”تمرير " من باكستان  ضمن مسابقة أفلام التحريك الدولية، وفيلم "العين الثالثة " من مصر ، ويعرض ضمن مسابقة أفلام الطلبة، وفيلم "استبينا" من مصر  ويعرض ضمن مسابقة الأفلام العربية وأخيرًا فيلم "دورا" من فرنسا  ويعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الدولية.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.


وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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