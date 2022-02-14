الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية في الطرق الرئيسية بالقليوبية

سيولة مرورية
سيولة مرورية

يشهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية»، بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، حالة من الانتظام المروري، خاصة للقادم من الزراعي للمؤسسة وميدان الزراعة، وصولا لموقف أحمد حلمي، فيما يشهد الزراعي للمتجه لبنها وكفر شكر وطوخ، بعض الأحجام وخصوصا أسفل الدائري.

فيما يكثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

فيما كلف مدير المرور، بانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

على جانب آخر، تواصل الإدارة العامة للمرور، الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات، 2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تم ضبط 204 مخالفة السير بدون تراخيص 15 مخالفة موقف عشوائي 17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

 

الطريق الدائري الطريق الزراعي القليوبية الانتظام المروري موقف أحمد حلمي الخدمات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة الساعات المقبلة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

مصرع عامل وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «مصر - السويس»

الرئيس السيسي يُشاهد فيلمًا تسجيليًا حول إنجازات قطاع البترول

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟