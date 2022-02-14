سيولة مرورية في الطرق الرئيسية بالقليوبية

يشهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية»، بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، حالة من الانتظام المروري، خاصة للقادم من الزراعي للمؤسسة وميدان الزراعة، وصولا لموقف أحمد حلمي، فيما يشهد الزراعي للمتجه لبنها وكفر شكر وطوخ، بعض الأحجام وخصوصا أسفل الدائري.

فيما يكثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

فيما كلف مدير المرور، بانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

على جانب آخر، تواصل الإدارة العامة للمرور، الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات، 2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تم ضبط 204 مخالفة السير بدون تراخيص 15 مخالفة موقف عشوائي 17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.