صفحات لا تفوتك على «فيسبوك»

على موقع الفيسبوك ملايين الصفحات المختلفة، ولكن هناك صفحات متميزة اذا تعرفت عليها ستقدم لك الإفادة اليومية فى جميع جوانب حياتك، الثقافية والعلمية والمستقبلية والترفيهية حتى مظهرك وأناقتك.



1- Bring Up Genius

إذا كنت مهتم بالشان العلمي فأنت على الطريق الصحيح، تلك الصفحة تبسط العلوم الصعبة بشكل مذهل ورائع، وتقدم نظريات الفيزياء والكيمياء بشكل ترفيهي وبسيط وتحطم فكرة صعوبة تلك المواد التى درسناها قديما بالمدراس.

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2- Screen Mix

من الصفحات الممتعة التى تهتم بالسينما الأمريكية، وعليها ستجد مواعيد الأفلام على القنوات المختلفة وأخبار عن الافلام الجديدة وحياة النجوم المفضلين لك كما تمتاز الصفحة بأنها تهتم بالاقتباساتمن أفضل أفلام هوليود.



3- Travel like an Egyptian

إذا كنت من هواة السفر والرحلات عليك الاشتراك بتلك الصفحة الخاصة بتفاصيل السفر والرحلات وتوفر معلومات كثيرة عن أهم الأماكن المقترح زيارتها وأسعارها وتقارير عن الذي زاروها من قبل والذين يرصدو مميزات وسلبيات الأماكن.



4- تنـــوير "Tanweer"

اذا كنت من هواة الأفلام الوثائقية القصيرة، غليك الانضمام لتلك الصفحة المميزة والمتخصصة فى تغطية الوثائقيات الأجنبية المترجمة باللغة العربية أو الوثائقيات باللغة العربية، وفيها ستجد وثائقيات عن جميع أنواع المواضيع، التاريخية والاجتماعية، الحيوانات والنبناتات والبلاد.

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5- منح دراسية

صفحة بتهتم بكل أخبار المنح للطلبة التى تنوي السفر للخارج من أجل الدراسة واستكمال حياتهم التعليمية، الصفحة توفر جميع أنواع المنح من كل الدول وكل التخصصات النظرية والعملية وتدلك على الارشدادات المتبعة للحصول على تلك المنح.



6- البس صح

هو جروب مختلف، لا يحمل دعاية لأي شركة ملابس أو محل، وإنما تقوم فكرته على وضع صورتك بأطقم اللبس المختلفة ويقوم الـعضاء بالتعليق على مظهرك وابداء ملاحظاتهم على ملابسك حيث يدلونك على الـخطاء التى اترتكبتها أثناء اختيارك ملابسك.