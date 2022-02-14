أنت بخير مادمت تقرأ.. خطوات بسيطة تساعدك على تنظيم القراءة

يواجه الكثير منا صعوبات فى القراءة، ولأن القارئ لا يهزم، نحاول فى السطور القادمة تقديم خمسة نصائح لكي تحاول تنظيم جدول للقراءة.

1- القراءة تعود: حاول أن تتعود على قراءة 70 صفحة يوميا أو أكثر، يمكن أن تزيد عن هذا الرقم ولكن لا يمكن أن تقل عن هذا الرقم، واذا واظبت على تلك العادة يوميا ستجد نفسك قد انتهيت من كتاب متوسط الحجم بعدد 300 صفحة في خلال أربعة أيام مما يعني تسعة كتب شهريا وهو معدل رائع جدا للقراءة.

2- مهما بلغ أعجابك بكاتب معين عليك أن تحرر من كتاباته: بمعنى أن عليك التجديد والتنوع طوال الوقت وقراءة أعمال أدبية لأدباء مختلفين، لأنك لن تستفيد كثيرًا إذا كنت تقرأ لكاتب واحد سوى أنك ستصبح مجرد نسخة كربونية منه ومن أفكاره، وكان من الممكن أن تقتنع بأفكار أخرى عكس كل تلك أو يزيد اقتناعك بأفكارك لو كنت قرات أفكار مضادة لهذا الكاتب.

3- لا تكن سجين أفكارك: بمعنى إذا كنت تحب الروايات عليك كسر قراءة الروايات بقراءة كتب علمية، أو تاريخية، أو عن التنمية البشرية أو حتى الأدب الساخر، وإذا كانت تميل لقراءة الروايات التاريخية عليك كسر تلك القاعدة بقراءة رواية رومانسية، فالتنوع في المحتوى يجعلك لا تمل من القراءة وكذلك يجعل تفكيرك حاضر في كل المجالات.

4 – لا تكن محليًا: بمعني حاول أن ألا تقتصر قائمة الكتاب المفضلين عندك على الكتاب العرب فقط، لأنك بذلك تحرم نفسك من تفكير من هم على الجانب الآخر على النهر، وضروري أن تتعرف على ثقافة الآخر وتقدم القراءة لك هذا الدور مجانا دون عناء السفر لآخر البلاد لمعرفة ثقافة الآخرين، فإذا كنت قد وضعت فى الخطة قراءة روايتين لأدباء عرب عليك قراءة رواية أجنبية بعدها.