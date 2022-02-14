4 كتب ستغير مفهومك عن النظريات العلمية

هناك العديد من الكتب التي إذا قرأتها ستغير نظرتك عن النظريات العلمية الصعبة والمعقدة والتي ستكتشف أيضاً أن بها معلومات مغلوطة كثيرة.



1- Bad Science

ترجمته " أسوأ ما في العلم" كتاب شيق جدا للكاتب بين جولديريس ومن خلاله يقوم بتبسيط العلوم وأظهار كل التلاعب الذي يتم بالإحصائيات التى تقوم بها المؤسسات وكيف أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة في العلوم نظنها صحيحة.

2- Our Final Invention by

لو كنت من هواة الخيال العلمي لا تفوت هذا الكتاب، وهو للكاتب جيمس بارت، فيه يحاول الكاتب أن يلقى نظرة مستقبلية عما سيحدث للبشر في السنوات القادمة ودور الذكاء الاصطناعي الذي سيسطير على العالم وأدوار الإنسان الآلي التى سيلعبها بدل الإنسان الحقيقي.



Life Ascending: The Ten Great Inventions of Evolution -3

وهو كتاب شيق جدا لو كنت مهتم بتطور حياة الإنسان وترجمته " ارتقاء الحياة : الاختراعات العشرة العظيمة للتطور" ، ويناقش الكتاب التغيرات التي حدثت من أول الكون حتى الآن، وأشترك في كتابة هذا الكتاب مجموعة مؤلفين حاولو رصد أهم المجريات التي غيرت مسار البشرية.



The Reluctant Mr. Darwin-4

كتاب مثير جدا للجدل جدا للكاتب ديفيد كوامن، وترجمته "داروين مترددًا" ، ويقوم فيه الكاتب بتحليل نظرية داون عن التطور ويشرح كيف وصل لها وهل هي نظرية سليمة أم خاطئة، ويقوم الكاتب بتقديم الدوافع التي جعلت داروين يؤمن بنظرية التطور وكذلك الإجابة عن كل الاسئلة التى يسألها الناس حولها ويتيمز الكاتب بسهولة المحتوى ومخاطبة كل الفئات بعيدا عن مصطلحات العلم الصعبة.