انضمام ديلفين دوز للجنة تحكيم الإسكندرية للفيلم القصير بعد انسحاب دياموند بوعبود

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة عن إنضام البلجيكية ديلفين دوز للجنة تحكيم المسابقة الدولية بعد انسحاب اللبنانية دياموند بو عبود.

وتعمل ديلفين دوز على استكشاف صناعة السينما البلجيكية مديلفين دوزنذ عام 2008، بعد العمل في التصميم و الموضة و الموسيقى. هي كاتبة سيناريو فيلم وثائقي على "على الصخرة البلجيكية "الذى تم عُرض على نطاق واسع في أوروبا بين باريس و بروكسل، عملت مع باتريك جان ثم مع وشركات أفلام وPanache للإنتاج، و شاركت العديد من مشاريع الأفلام الروائية لخديجة لوكلير، و رادو ميهالينو، و سيدريك كلابتش(انيت ليوس كاراكس). انضمت إلى طاقم Black Boat Pictures في فرنسا في عام 2018 ثم انضمت إلى فالانتين لوبلان لإنشاء White Boat Pictures في بلجيكا.

وأقيم حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير بسينما مترو، بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 و حتى 16 فبراير الجاري، و يشمل خمس مسابقات و هي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، و مسابقة الأفلام الروائية الدولية، و مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، و مسابقة الأفلام العربية، و مسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش و ندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، و محمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية و دعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.