الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ الأربعاء

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية من يوم الأربعاء المقبل، 16 فبراير، حتى 7 مارس المقبل، حيث ستتلقى الإدارات التعليمية طلبات التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم، وسيتم الإعلان عن خطوات التقدم بالتظلمات ومراحل فحص ورقة الطالب واطلاعه على صورتها.

وعقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً استعدادا لتلقي تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بحضور خالد البربري، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات التعليمية، وموجهي العموم ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ومشرفي القطاعات، وذلك لوضع أطر العمل في تلقى التظلمات وتحديد موعدها.

وأثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول خلال سير أعمال الامتحانات، وتلاشي أي سلبيات تعوق شفافية ودقة النتائج، موضحا أن الهدف الرئيسي من التظلمات، إعطاء كل طالب حقه.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحديد الفترة من 16 فبراير، حتى 7 مارس المقبل، ويعقب ذلك قيام التوجيه المعني بفحص أوراق التظلمات لبيان أحقية الطالب من عدمه، موجهاً بتعقيم المدارس وإتباع أقصى درجات الأمن والسلامة والحرص على نظافة وجاهزية كافة المرافق استعدادا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 _ 2022 م.

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 82.79%، مهنئًا الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس كفر الشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية.

وقدم المحافظ، الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

الأربعاء تظلمات الشهادة االاعدادية كفر الشيخ درجات

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وائل لطفي

الفن المصرى

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