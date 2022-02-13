الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ضابط و3 أمناء شرطة في حادث مروري بالطريق الدائري

اسعاف
اسعاف

أصيب ضابط و3 أمناء شرطة وسجين في حادث تصادم سيارة ترحيلات أعلى الطريق الدائري في اتجاه منطقة التجمع الخامس.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى أمام كارفور أعلى الطريق الدائرى اتجاه التجمع الخامس.

وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارة ترحيلات بالرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة ضابط شرطة و3 أمناء ومسجون، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

 وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وعادت حركة المرور لطبيعتها بالطريق.

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الفن المصرى

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