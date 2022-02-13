الانتهاء من المرحلة الأولى لميكنة الصوامع في منتصف أبريل

أعلن شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لميكنة الصوامع والتي تضم 22 صومعة في 7 محافظات قبل بدء موسم القمح في منتصف أبريل المقبل.

وقال في تصريحات له إننا نسعى إلى المحافظة على المخزون من خلال رصد الأقماح التي يتم توريدها من المزارعين إلى الصوامع والنقاط التخزينية، منوها بأن عملية الميكنة تتيح المراقبة اللحظية لمنظومة تداول القمح من خلال منصة رقمية، مما يوفر الرؤية اللازمة لتأمين سلسلة التوريد ومخزون القمح.

وأوضح باسيلي أن مشروع الميكنة، يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي لرفع مستوى أداء الخدمات في المجالات كافة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن ميكنة جميع الصوامع بالإضافة إلى بعض الشون.

وأكد أن إجمالي السعات التخزينية خلال موسم القمح المقبل تبلغ 4.6 مليون طن تتضمن 3.4 مليون طن سعات تخزينية بالصوامع بالإضافة إلى مليون طن سعات تخزينية شون ومراكز توزيع.

ولفت باسيلي إلى إمكانية تشغيل صوامعتين حقليتين من إجمالي 6 صوامع حقلية جديدة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط– خلال جولتهما بالمحافظة اليوم الأحد- صوامع عرب العوامر التابعة للشركة المصرية للصوامع بمركز أبنوب بإجمالي 12 خلية معدنية بسعة 60 ألف طن.