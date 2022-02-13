الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط وخطوات التقديم لمنح الدراسات العليا للمهنيين

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فتح باب التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتنص على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة (مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومي، وهذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأوضحت الإدارة المركزية للبعثات شروط المنحة وهي كالآتي:

– الحصول على 79 درجة في اختبار (TOEFL IBT) أو 6.5 درجة في اختبار (I ELTS Academic) مع الحصول على 7 في (WRITING ) بالنسبة ( IELTS Academic) او 21 في (WRITING ) بالنسبة ( TOEFL IBT).

-العمل بوظيفة دائمة أو بنظام التعاقد في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على ألا تقل خبرة المتفدم عن 8 سنوات، وتشمل تلك الفتره 5 سنوات في منصب قيادي وأن يحصل الدارس على تفرغ من جهة عمله طوال فترة التحاقه بالبرنامج.

– لا يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم للحصول على الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

– الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار GMAT أو GRE في حالة طلب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

– ألا يكون المرشح قد سبق له الاستفاده من البرنامج او الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خلال الإدارة المركزية للبعثات بغرض الحصول على الماجستير، وذلك خلال آخر عامين.

أما عن خطوات التقدم للمنح فهي كالآتي:

تعيين منسق لكل مؤسسة، ويكون هو الوحيد دون غيره المخول له التعامل مع وحدة المعونة الأمريكية بالإدارة المركزية للبعثات على أن يشمل خطاب تفويض المنسق البيانات الآتية: الاسم – الوظيفة – جهة العمل –البريد الإلكتروني– رقم الموبايل.

تقديم المقترح البحثي والأوراق المطلوبة لكل مرشح، وذلك عن طريق منسق المؤسسة في موعد أقصاه31 مارس 2022.

تلتزم المؤسسة بالإعلان الداخلي مع تقديم صورة من الإعلان ذاته.

سيتم إجراء مقابلات شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.على اساس نموذج معايير المفاضلة والاختيار (B )

والشروط العامة الواجب توافرها في المرشحين هي:

تحقيق المستوى اللغوي المطلوب طبقا لمتطلبات المنحة. “شرط ملزم عند التقديم”

أن يكون المرشح مصري الجنسية ولا يحمل الجنسية الأمريكية أو بطاقة الإقامة الدائمة (GREEN CARD)

أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ (بكالوريوس- ليسانس).

العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على ألا تقل خبرة المتقدم عن 8 سنوات وتشمل تلك الفترة 5 سنوات في منصب قيادي.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها (بالنسبة للذكور).

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وائل لطفي

الفن المصرى

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