«الكهرباء»: انخفاض طفيف بأحمال الشبكة القومية

وأقصي حمل اليوم الآحد 26500 ميجاوات

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك انخفاضًا طفيفًا في مستوى أحمال الشبكة القومية لنقل الكهرباء في القدرات المستهلكة من قبل كافة القطاعات.

وأشار مرصد الكهرباء، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ أقصى حمل مسائي في الإنتاج، اليوم الأحد، 26 ألفًا و500 ميجاوات، لافتًا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

ونوه مركز التحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.