تحقيقات النيابة فى «مذبحة قنا الأسرية»: المتهم مدمن شابو

تباشر النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، التحقيقات في واقعة إطلاق شاب النيران على أسرته مما أسفر عن قتل والده وزوجته في مركز دشنا.

وتبين أن الأعيرة النارية أصابت زوجة المتهم ووالده وأصابت ثلاثة آخرين من أسرته، اليوم الأحد، بإطلاق أعيرة نارية عليهم، وأن المتهم محمد إبراهيم عرنوس 29 سنة يتعاطى المخدرات منذ فترة وأدمن مخدر الشابو في الفترة الأخيرة، ومسجل خطر ومطلوب ضبطه في قضايا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع إبراهيم يحيى أحمد عرنوس، ومنى أبوالقاسم محمد بغدادي، وإصابة حليمة أحمد السيد، وعواطف إبراهيم يحيى، وكرم أحمد عبداللطيف.

وكشفت التحريات عن أن المتهم في الواقعة "محمد.ا"، 29 عامًا، أطلق النيران على أسرته، ما أدى إلى مقتل زوجته ووالده، وإصابة 3 آخرين من بينهم والدته.

وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.