الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج»: توفير فرص عمل لـ250 ألف شخص للأسر الأولى بالرعاية

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن التمكين الاقتصادى هو مفتاح كل الحقوق، موضحة أن برنامجي فرصة للتمكين الاقتصادى ، ووعى يعملان على تعزيز الفكر الايجابى، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وجهان لعملة واحدة، لافتة إلى أن البنك الدولى كانت الأيادي البيضاء فى دعم الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال توقيع برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي لنحو  20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية و دولية كبري لتوفير 50 ألف فرصة عمل «مشروعات فردية  وجماعية  ووحدات إنتاجية».

وأوضحت القباج، أن برنامج فرصة يستهدف توفير فرص عمل لـ50 ألف أسرة  بما يشمل  250 ألف فرد مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت القباج إلى برنامج فرصة يستهدف ٨ محافظات منهم ٧ محافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهم «الفيوم ، بنى سويف ، المنيا، اسيوط ، سوهاج ، الشرقية ، الدقهلية » .

وأكدت أن المستثمرين الخمس للتداول فى البورصة كان تحدى لمواجهة سوق الاستهلاك ، وتعليم النشء على سوق المال ، وإعلان الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدنى نقلة حقيقية وتحفيز للمجتمع المدنى بطرح حلول مبتكرة ومكتملة. 
 
وأوضحت  وزيرة التضامن، أنه سيصبح لدينا مرصد أسرى واجتماعي بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية لرصد التغيير فى الأسر ، وهناك قواعد بيانات لتكافل وكرامة، ولابد من  التنسيق بين مختلف الجهات لتغيير وجه الوزارة من الإحسان إلى التمكين .  

وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على توفير وإتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، كذلك تشكيل بيئة تساهم فى المشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة، وأيضا تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.

وأكدت أن هدف الوزارة تحويل كل مستفيدى تكافل وكرامة إلى كارت ميزة ، حتى يكون لهم حسابات فى البريد أو البنوك.

اسيوط البورصة التضامن وزيرة التضامن مشروعات وزيرة التضامن الاجتماعي

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