الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى شعبان وفريق «دايمًا عامر» في رحلة مدرسية إلى أسوان

النجم مصطفى شعبان
النجم مصطفى شعبان

بدأ فريق عمل مسلسل "دايمًا عامر" بطولة النجم مصطفى شعبان، تصوير مجموعة من مشاهد المسلسل الجديد المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الجديد بمنطقة غرب سهيل بمحافظة أسوان ضمن السياق الدرامي للمسلسل الجديد.

ويصور فريق العمل المشاهد بأسوان من خلال رحلة مدرسية بالسياق الدرامي للعمل الجديد، حيث يعمل بطل المسلسل أخصائي اجتماعي بالمدرسة التي تدور حولها الأحداث وباقي الأبطال بين مدرسين وطلاب.

ويحاول الأبطال خلال المسلسل، إظهار مجموعة من الأماكن المميزة التي تثبت جمال الأماكن السياحية في مصر وخاصة مجموعة من المشاهد في محافظة أسوان والقاهرة وعدد من الأماكن السياحية.

ويكثف فريق العمل ساعات التصوير بقيادة المخرج مجدي الهواري، سعيًا لإنهاء معظم مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم وانتهائه بالكامل خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، بالتزامن مع العرض إن لم يسعفهم الوقت للانتهاء منه قبل الشهر الكريم، حيث انتهى الفريق حتى الآن من تصوير 5 أسابيع كاملة من العمل الجديد.

المسلسل الجديد تدور أحداثه حول مجموعة من المواقف التي تقابل الطلاب وأولياء الأمور والحركة التعليمية بشكل عام من خلال أخصائي اجتماعي يحاول معرفة مشكلات الطلاب وحلها، ويعتمد المسلسل في ديكوره الأساسي على المدرسة، والمسلسل يعد هو الأول عن طريقة الكتابة التفاعلية من خلال مجموعة من المواقف ذكرها أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالمسلسل والشركة المنتجة.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، ونضال الشافعي، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين، وعمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، ولمى كتكت، ومن تأليف أيمن سليم، وإخراج مجدي الهواري، والعمل من إنتاج "الباتروس" للإنتاج الفني والمتحدة للخدمات الإعلامية للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل دايما عامر دايما عامر مصطفى شعبان النجم مصطفى شعبان المسلسل الموسم الرمضاني غرب سهيل أسوان

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