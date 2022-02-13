إنشاء سلم كهربائي لعبور المشاه بمحطة قطارات قرية «محلة أبو علي»

قامت لجنة من هيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد، بمعاينة محطة قطارات قرية «محلة أبو علي» التابعة لمركز المحلة الكبرى، تمهيدًا لإقامة ممر آمن لعبور المشاة سواء المتجهون للرصيف لاستقلال القطار أو العائدون من المحطة لخارجها، تجنبًا لتعرضهم للخطر أثناء عبورهم شريط السكك الحديدية.

محطة قطارات

يأتي ذلك، على خلفية اقتراح برغبة تقدمت به النائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب بدائرة المحلة، في لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بعد شكاوى الأهالي بخصوص عمل ممر آمن بتلك المحطة وتمت مناقشته، وأوصت اللجنة بالموافقة عليه، وقامت لجنة من السكك الحديدية بمعاينة المحطة بحضور النائبة وتم التوصية بإقامة سلم كهربائي.

والجدير بالذكر أن قرية أبو علي تشهد حوادث أثناء عبور المواطنين من فتحات غير شرعية يقومون بعبور السكة الحديد خلالها، وهو مادفع المواطنين للمطالبة بمعبر آمن، من خلال سامية توفيق عضو مجلس النواب بدائرة المحلة الكبري.