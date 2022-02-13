الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء سلم كهربائي لعبور المشاه بمحطة قطارات قرية «محلة أبو علي»

محطة قطارات
محطة قطارات

قامت لجنة من هيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد، بمعاينة محطة قطارات قرية «محلة أبو علي» التابعة لمركز المحلة الكبرى، تمهيدًا لإقامة ممر آمن لعبور المشاة سواء المتجهون للرصيف لاستقلال القطار أو العائدون من المحطة لخارجها، تجنبًا لتعرضهم للخطر أثناء عبورهم شريط السكك الحديدية.

2222022-637803501797814005-781
محطة قطارات

يأتي ذلك، على خلفية اقتراح برغبة تقدمت به النائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب بدائرة المحلة، في لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بعد شكاوى الأهالي بخصوص عمل ممر آمن بتلك المحطة وتمت مناقشته، وأوصت اللجنة بالموافقة عليه، وقامت لجنة من السكك الحديدية بمعاينة المحطة بحضور النائبة وتم التوصية بإقامة سلم كهربائي.

والجدير بالذكر أن قرية أبو علي تشهد حوادث أثناء عبور المواطنين من فتحات غير شرعية يقومون بعبور السكة الحديد خلالها، وهو مادفع المواطنين للمطالبة بمعبر آمن، من خلال سامية توفيق عضو مجلس النواب بدائرة المحلة الكبري.

222219_2022-637803501739829477-982
محطة قطارات
سلم كهربائي لعبرو المشاة بمحطة قطارات قرية محلة ابو على

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

وزير الأوقاف: من يتحدث عن حقوق الإنسان ينظر إلى حال الدول التى سقطت

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو «الجنائية الدولية» لبدء التحقيق فى تهجير أهالى حى الشيخ جراح

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا