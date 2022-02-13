أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

يوافق غدًا الاثنين 14 فبراير عيد الحب، ويحتفل العديد من المتزوجين والمخطوبين بهذا العيد، ويبحث العديد من المواطنين عن أهم رسائل عيد الحب لعام 2022 حتى يتداولنها مع بعضهم البعض.

رسائل عيد الحب 2022

وتتعد الوسائل التى يمكن من خلالها ارسال رسائل عيد الحب 2022 مثل التليفون والواتس آب أو المقابلات وجها الى وجه

فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز رسائل عيد الحب لعام 2022.

_الرسائل التي تخرج من القلب لتترجمها اليد تصل إلى القلب حتى وإن كانت كلمة واحدة هي أحبك.

_احبك ليست كلمة ولكنها معنى اخترق القلب وسكن فيه مع صورتك التي لا تفارق خيالي.

_في عيد الحب لا أنتظر منك هدية فأنت هديتي التي ساقها لي القدر وأخشى من فقدانها.

_بالحب وحده أنت النور الذي ملأ كوني وأنت ضي العيون لا بالأعياد.

_الفالنتين هو مجرد تذكر لمن شغلته الدنيا أن هناك رفيق ينتظر محبتك التي تغمره بها كل يوم بشكل مختلف.

_كلما أتي عيد الحب رغم الشتاء تحولت الدنيا إلى ربيع وأغاني وزهور متفتحة في عيوني.

_لا أنسى أول عيد التقينا فيه وملكتني لمستك وأثرها ما زال يخترق قلبي محبة.

رسائل تهنئة عيد الحب 2022 للحبيب

رسائل واتس اب في عيد الحب فهو من الوسائل الجميلة التي قربت المحبين في كل لحظة هو واتس أب للرسائل والوسائط المتعددة:

_عبر هذا الفضاء ارسل لك محبتي مع قلبي الذي ملكته منذ زمن وفي صباح الفالنتين أقول لك صباح الحب.

_العمر يمر بسرعة ولكن كلما مر يوم زادت فيه محبتي وكمنت فيه مشاعري بداخل قلبي.

_كلما انبلج الفجر وضوء النهار أرى صورتك مرسومة أمامي تنادي علىّ أني أحبك.

_لا ترتبط مشاعر حبي بعيد الحب فأنت عيدي الدائم كل يوم.