السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«تقول تبغاني».. «أصالة» تطرح أحدث أعمالها الغنائية بمناسبة عيد الحب (فيديو)

أصالة
أصالة

طرحت النجمة السورية أصالة نصري أحدث أعمالها الغنائية الـ"سنجل" بعنوان “تقول تبغاني” والتي تقدمها باللهجة الخليجية وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الإلكترونية.

وطرحت أصالة الأغنية بمناسبة عيد الحب العالمي على طريقة "lyrics video"، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي الأمير بدر بن محمد، والملحن بندر سعد، والموزع الموسيقي عصام الشرايطي، ومنفذ الوتريات تامر غنيم، و ايقاعات ابراهيم حسن ، وكورال بندر سعد والمجموعة، وتسجيل صوتي محمد عدس، وهندسة صوت محمد عصمت، ومكس وماستر جاسم محمد.

 

كلمات أغنية تقول تبغاني

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك 

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك 

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

 

آخر أعمال أصالة الغنائية

وكانت أخر أعمال النجمة السورية أصالة نصري أغنيات ميني ألبومها الخليجي الجديد الذي يحمل اسم "لا تشكُ للناس"، والذي يتضمن 4 أغنيات متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال وهم: 

  • أغنية "لا تَشْكُ للناس" من كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي.
  • أغنية "أنا دخيل الله" من كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين.
  • أغنية "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وتوزيع موسيقي حسام كامل.
  • أغنية "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبدالله بودله وتوزيع سيروس.
عرف ليالي أصالة إلكتروني موسيقى على طريق تعاون العراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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