الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتعاملات 1.1 مليون جنيه.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالدقهلية

اموال
اموال

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي مع زوج شقيقته بالخارج، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الدقهلية.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص يعمل بالخارج، و زوج شقيقته،  مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

 وأفادت المعلومات أنه يقوم بإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم الأخير باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج "، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ  مليون و182 ألف جنيه مصري، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الدقهلية مدخرات العاملين النقد الأجنبي الاتجار ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

«زكى»: 18 مليار دولار إجمالى الاستثمارات فى «اقتصادية قناة السويس»

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟