بتعاملات 1.1 مليون جنيه.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي مع زوج شقيقته بالخارج، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الدقهلية.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص يعمل بالخارج، و زوج شقيقته، مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

وأفادت المعلومات أنه يقوم بإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم الأخير باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.



و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج "، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ مليون و182 ألف جنيه مصري، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.