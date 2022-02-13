غدا.. مكتبة البلد تناقش «حكايات ستات من بلدنا» لإلهام فطيم

تستضيف مكتبة البلد، غد، حفل توقيع ومناقشة كتاب "حكايات ستات من بلدنا"، الصادر عن مركز المحروسة للنشر، للكاتبة إلهام فطيم، ويناقشها ويدير الحوار الكاتبة أميرة بهي الدين، وذلك في الساعة السادسة مساء غدا الإثنين الموافق 14 فبراير في السادسة مساءً.

وقالت إلهام فطيم عن كتابها، "حكايتي إن الست المصرية تتغير بشكل إيجابي، وتحديها للمجتمع إيجابي أيضًا، وهذا ينصب على ثقتها بنفسها، وأنها تستطيع أن تغير ثقافة المجتمع في كثير من القضايا وتسهم في انتعاش الاقتصاد وتضيف بعملها مهنة جديدة للمجتمع".

في حين قالت دار النشر إن الكتاب يقدم قصصًا لنساء حلمن وحققن أحلامهن، فلم تكن تلك الأحلام مجرد خيالات أو أوهام، بل كانت اختيارًا يُثبِتُ أنْ ليس للعَملِ أو المهنة وجه أنثوي ووجه ذكوري.

وأضافت الدار، أن هؤلاء النساء العَصريات يُمثلن نساء الطبقة المتوسطة المصرية، اللاتي قررن اقتحام مجالات عمل غير تقليدية، واستطعن أن يتحملنَ مسؤوليات المهنة وتحدّيات المجتمع، ويشترك هؤلاء السيدات جميعا في سِمات واحدة، هي الطموح والإصرار، والرغبة في استخدام مَهاراتٍ طالما ظن المجتمع أنها قاصرة على الرجال فقط.

الكتاب يوثق تجارب النساء المصريات كنموذج حقيقي في نجاحهم في أعمال غير تقليدية

ويعد كتاب" حكايات ستات من بلدنا" واحد من أبرز الكتب التي توثق لتجارب النساء المصريات كنموذج حقيقي ومشرف في نجاحهم في اعمال غير تقليدية ، حيث يوثق تلك التجارب الفريدة النساء المصريات ، لتحكي كلٍ منهن تجربتها فى اقتحام مجالات عمل غير تقليدية مثل: لحام، ونجارة وجزارة، ونقاشة وميكانيكى سيارات وكهربائى، نقل ثقيل وصانعة زجاج يدوى وصانعة رخام،بالإضافة إلى المهن الخدمية كالتدريب على السياقة ومأذونة شرعية ومدربة غطس،كما أن البعض منهن تبنى قضايا مجتمعية مثل: الحفاظ على البيئة،والموارد الطبيعية،أو الرفق بالحيوان ورعايته.